Publicité





La Grande Librairie du 28 février 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Wajdi Mouawad, Valérie Zenatti, Alexis Michalik, Nathan Devers et Emma Doude van Troostwijk.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 28 février 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie met en lumière le thème de l’héritage et de la façon dont nous composons avec nos origines, histoires et bagages. Comment se construire en accord (ou en opposition) avec ce qui nous est transmis ?

📕 Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre de la Colline, dramaturge, metteur en scène et romancier, revisite l’ensemble de son œuvre marquée par l’exil et la recherche d’identité. De sa tétralogie « Le Sang des promesses » à son cycle autobiographique « Domestique » (Actes Sud), il entrelace la tragédie humaine avec la puissance poétique de la liberté.



Publicité





📗 Alexis Michalik explore les origines et la relation à l’autre dans sa nouvelle pièce « Passeport » (Albin Michel), ancrée au cœur de la « jungle » de Calais. Un jeune Érythréen, amnésique, lutte pour trouver sa place dans la société. L’auteur d’ « Edmond » et de « Loin » propose un texte profondément politique, éclairant avec humanité la transformation de nos identités à travers nos rencontres.

📘 « Qui-vive » de Valérie Zenatti (Éd. de l’Olivier) dépeint le portrait d’une jeune femme secouée par les temps actuels, s’évadant vers la terre de ses origines, Israël, imprégné de la musique de Leonard Cohen. Ce magnifique roman nous emporte à travers de nombreuses sensations sur le fil fragile de la transmission.

📙 Nathan Devers, qui a abandonné la religion et les études rabbiniques pour se plonger dans la philosophie, relate son parcours dans « Penser contre soi-même » (Albin Michel), un roman-manifeste prônant l’esprit d’ouverture et la possibilité de transformation, avec panache, de nos vies et destinées.

📖 Enfin, une nouvelle voix se fait entendre : Emma Doude van Troostwijk explore la joie et la poésie laissées par l’oubli et la disparition dans « Ceux qui appartiennent au jour » (Ed. de Minuit). Son premier roman dépeint une famille de pasteurs néerlandais, où le grand-père sombre dans la démence, préservant le souvenir et le goût de l’enfance à travers deux langues.

VIDÉO La Grande Librairie du 28 février, extrait

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 28 février 2024 à 21h sur France 5.