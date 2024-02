Un si grand soleil du 29 février : Cécile confronte Bernier (résumé et vidéo épisode 1344 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1344 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 29 février 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







C’est en colère que Becker arrive au commissariat. Yann a cherché parmi les autres acheteurs des Definod. Ils ont tous refusé l’expertise ! Ils n’ont aucune envie que leurs tableaux soient officiellement des faux… Becker s’emporte contre Yann.

A la coloc, Bilal demande à Ludo où il en est de la plainte de William. Mais Ludo lui dit que ça n’avance pas, le procureur campe sur ses positions. Elise trouve ça étonnant. Ludo décide de passer à la vitesse supérieure avec un seeting devant Engrais Plus. Ludo et Bilal charient Elise sur le fait qu’elle est en récup et qu’elle va surement venir à la ferme voir Elodie…



Becker appelle Cécile, mais elle lui dit qu’Alix n’est liée que de très loin à cette affaire. Il veut une commission rogatoire pour complément d’information pour prouver que les tableaux d’Alix sont des faux. Cécile lui explique que c’est impossible, ils n’ont aucun moyen d’agir pour l’instant. Cécile lui conseille de se reposer.

Claudine encaisse un beau chèque d’Alix, qui la remercie. Claudine lui demande d’oublier son numéro. Elle sait qu’elle recommencera ce genre d’arnaque à la première occasion et elle lui déconseille… Un jour ça finira mal. Alix croise Ludo en repartant et plaisante, sous le regard étonné d’Elodie et William.

Au commissariat, Yann fait signé son procès verbal à Laurine. Il a une bonne nouvelle, aucune charge ne sera retenue contre elle. Yann lui rappelle qu’elle a eu de la chance, il lui conseille de réfléchir la prochaine fois !

Claudine déconseille le seeting à Ludo, Elodie et William. Ils vont empêcher des gens de travailler, ça risque de les discréditer. Claudine a une autre idée : déposer la même plainte avec constitution de partie civile en passant directement par la juge. Et elle explique que la juge est proche de sa grêfière, la femme du Dr Cresson. Ils sont partants !

Alix est avec Ulysse, elle râle de ne pas avoir pu garder le moindre diamant. Ulysse veut détruire les Definod, mais Alix veut les archiver… Hélène passe les voir. Hélène annonce à Alix qu’elle quitte la galerie. Elles se disent qu’elles continuent à se voir en dehors.

Claudine et William sont dans le bureau de Cécile, qui informe qu’il faudra verser 10.000 euros pour cette plainte. Claudine lui assure que le cabinet les prendra à sa charge. Plus tard, Chloé dit à Cécile qu’elle trouve William courageux et digne. Cécile lui dit qu’elle va commencer par éplucher le dossier avant de prendre une décision.

Elise a rejoint Elodie pour faire du cheval. Elles passent un bon moment et s’embrassent de nouveau.

Pendant ce temps là, Cécile voit le procureur pour lui parler de la plainte avec constitution de partie civile. Elle n’est pas de son avis et du coup elle voulait lui en parler. Bernier s’emporte ! Elle lui demande de revoir sa position en déclenchant une enquête préliminaire, ça lui éviterait de désavouer le parquet. Elle lui laisse quelques jours de réfléxion, Bernier crie au chantage.

Eve est au téléphone avec Eliott, elle lui dit que Manu ne sera pas là le lendemain, elle pourra donc venir le chercher. Eliott monte dans un petit avion.

VIDÉO Un si grand soleil du 29 février extrait, le retour d’Eliott

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv