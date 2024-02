"Léo Mattéï" du 15 février : lancement de la saison 11 ce soir sur TF1

Publicité





« Léo Mattéï » du 15 février 2024 – Léo Mattéï est de retour ce lundi soir sur TF1 pour le lancement de la saison 11 inédite. Au programme, le premier épisode inédit intitulé « Le mensonge ».





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





« Léo Mattéï » saison 11 : présentation

Pour cette onzième saison, la Brigade des Mineurs est de retour à Marseille avec 3 nouvelles enquêtes : un enfant qui tire sur son père accidentellement et qui cache bien des secrets, une jeune adolescente qui prétend être une petite fille disparue depuis 10 ans et la fuite d’un jeune garçon différent, passionné d’échecs, dont la mère est accusée de meurtre.

Nous retrouvons toute l’équipe et notre commandant dévoué Léo Mattéï (Jean-Luc Reichmann) pour résoudre ces affaires. Ce dernier va vivre des retrouvailles émouvantes avec sa fille Éloïse (Maïra Schmitt) qui est de retour à Marseille ! Fini l’adolescence, elle est devenue une jeune adulte. Mais ce n’est pas un hasard si Éloïse vient passer quelques jours chez son père… En effet, elle a retrouvé secrètement la trace de sa grand-mère Claude (Brigitte Fossey), la mère de Léo Mattéï. Son objectif : organiser une rencontre mère – fils. Seulement, tout ne va pas se passer aussi simplement que prévu. Reprendre contact avec celle qui l’a abandonné à la naissance, hors de question pour Mattéï ! Mais c’est sans oublier la pugnacité de sa fille adorée. Et heureusement, il pourra aussi compter sur l’aide précieuse de sa coéquipière, Inès Salma (Lola Dubini), pour appréhender ces retrouvailles inattendues.



Publicité





« Léo Mattéï » du 15 février 2024 : votre épisode inédit ce soir

Saison 11 épisode 1 « Le mensonge » : Léo Mattéi et Inès Salma sont appelés en urgence le soir d’Halloween : Jules, 10 ans, a tiré accidentellement sur son père Franck avec une arme à feu. Si son père s’en sort indemne, Jules semble toujours très angoissé et des questions continuent à se poser : comment Jules a pu se procurer cette arme ? Dans quel but ? Mattéi va devoir percer la carapace de Jules qui s’enferme dans un mutisme inquiétant… S’ils veulent résoudre cette affaire, nos enquêteurs devront gagner la confiance du jeune garçon…

VIDÉO « Léo Mattéï » du 15 février 2024 : la bande-annonce

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï), Lola Dubini (Inès Salma), Stomy Bugsy (Commissaire Daguerre), Alexandre Achdjian (Jonathan Nassib), Romane Portail (Marion Da Costa), Lorie Pester (Sonia Meyer), Firmine Richard (Agnès Moreau), Juliette Tresanini (Blanche Lesage), Rébecca Benhamour (Karine Blanchi), David Vigroux (Richard Garcia), Eliott Furic (Adam Bianchi), Noam Kourdouli (Romain Meyer), Martial Bezot (Max di Giusto), Tristan Defeuillet-Vang (Anton di Giusto), Flora Chéreau (Myriam), Zoé Frechet-Sarrault (Carmen), Florence Fredet (Alma), Eden Hersen (Emeline), Lola Donati (Tamara), Olivia Courbis (Policier PJ Debriefing), Mathilde Grandguillot (Christine Meyer), Jean-Marie Juan (Roland Meyer), Michel Benizri (Témoin Poubelle)