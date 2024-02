Pékin Express du 15 février 2024 : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » au programme TV du jeudi 15 février 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 2 de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or ». Après l’élimination d’Inès et Lola la semaine dernière, ils sont encore 7 binômes en compétition. Et un nouveau binôme va venir débuter la course afin de remplacer les jumeaux qui ont abandonné !





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », l’épisode 2 du 15 février

Pour cette 2e étape, les candidats vont affronter un monstre, le roi des volcans d’Indonésie : le Kawah Ijen ! C’est un trek à la fois stratégique, mais surtout ultra physique qui les attend dans ce cadre exceptionnel. Volutes de souffre et lac acide seront le décor de cette première journée qui poussera à bout les équipes.

Mais cette 2e étape sera aussi l’occasion de revoir la fameuse roulette infernale, avec de nouvelles contraintes de stop imaginées pour cette saison ! Fous rires garantis et moments cultes seront au rendez-vous !

Après Bali, les équipes vivront un accueil tout aussi chaleureux pour leurs soirées sur l’île de Java. Ils découvriront la culture et les traditions javanaises, et certains binômes auront du mal à retenir leur émotion devant tant de générosité.

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.



