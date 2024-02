Les 12 coups de midi du 1er février : gros coup d’arrêt pour Emilien, bientôt éliminé ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er février 2024, 130ème victoire d’Emilien – Le mois de février débute mal pour Emilien dans le jeu de Jean-Luc Rechmann « Les 12 coups de midi ». En effet, après avoir décroché l’étoile il y a deux jours, aujourd’hui le Maître de Midi n’a remporté le moindre euro !

En effet, il a buté sur pas moins de trois questions du Coup de Maître aujourd’hui, sa cagnotte reste donc inchangée avec un total de 607.673 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 1er février 2024, Emilien bientôt éliminé ?

Emilien a donc eu un gros coup mou ce jeudi mais sera-il bientôt éliminé ? La réponse est non ! Le Maître de Midi n’a toujours pas été éliminé en tournage et selon CG Scoops, il avoisinerait le million d’euros de gains !

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on ne distingue toujours pas de quoi il s’agit.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+