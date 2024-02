Ligue des Champions : suivre PSG / Real Sociedad en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Ligue des champions 14 février 2024 – PSG / Real Sociedad en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec les 8èmes de finale allers. Le PSG reçoit la Real Sociedad au Parc des Princes.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Après avoir fini à la seconde place du groupe F, le Paris Saint Germain affronte le Real Sociedad en huitième de finale de cette Ligue des Champions. Le club espagnol avait fini premier du groupe D lors de la phase de poules.

PSG / Real Sociedad – Composition des équipes

🔵 PSG (composition officielle) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola



🔵 Real Sociedad (composition officielle) : Remiro – Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan – Mendez, Zubimendi, Merino – Kubo, Oyarzabal, Barrentxea.

PSG / Real Sociedad en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ et RMC Sport dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Real Sociedad, 8ème de finale de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.