Un si grand soleil du 15 février : Hélène avoue (résumé et vidéo épisode 1334 en avance)

Un si grand soleil du 15 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1334 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 15 février 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann vient d’avoir une info, il informe Thierry qu’ils doivent tracer. Pendant ce temps là, Laurine a encore passé la nuit avec Romain. Il lui parle de sa proposition pour Hélène, il aimerait pouvoir la faire parler. Il lui demande 15-20min dans sa chambre. Elle trouve ça délicat, elle lui dit non. Elle n’a pas le droit et n’a pas envie de se mettre en galère pour lui.

Yann et Thierry sont sur une piste. Ils arrêtent un homme, il y a des armes dans son coffre. Ils lui montrent une photo d’Hélène et lui demandent s’il la connait. Il avoue lui avoir vendu un revolver il y a un an.



Bilal a retrouvé un ancien chimiste qui bossait chez Engrais Plus, il est ok pour parler à Ludo mais il a peur des représailles. Il veut que leur discussion reste confidentielle. Ludo accepte. Pendant ce temps là, Elodie parle à son père des messages qu’ils ont reçu. Rien de concret pour l’instant. Elle lui parle du chimiste, qui a peur… William a appelé d’autres agriculteurs, qui sont eux aussi malades. Il compte essayer de les convaincre à témoigner.

Ulysse montre à Alix ce qu’il a trouvé. Il y a une sorte de code avec des lettres et chiffres soulignés. Alix finit par avoir un éclair de génie : elle pense qu’il s’agit de coordonnées GPS !

Ludo écoute le témoignage du chimiste. Plusieurs collègues à lui sont tombés malades, ils étaient en contact avec un herbicide produit star de la boite. Il a analyse le produit, qui avait un tôt de glyphosate trop élevé. Ils mentaient sur la composition de leurs produits. Il n’a pas réussi à convaincre Engrais Plus de changer de pratique. Ludo veut qu’il témoignage mais il est toujours soumis à une clause de confidentialité et craint les répercutions. Ludo lui de proposer de rencontrer Maitre Becker pour voir avec elle.

Yann vient parler à Hélène, il lui dit qu’elle lui a menti au sujet du port d’arme. Hélène avoue avoir acheté une arme pour faire du tir et pour tuer Christian ! Il l’a menacé, elle lui a tiré dessus et il a tiré ensuite. Florent demande à Hélène si elle se rend compte de ce qu’elle dit… Mais Yann lui dit qu’elle a acheté un revolver alors que l’arme qui a servi à tuer Christian est une automatique. Hélène est dans un état second, elle lui demande de partir et appelle un infirmier.

Ludo est avec Elodie et Claudine. Il leur parle du chimiste, Claudine trouve dommage qu’il ne veuille pas témoigner. Elodie lui parle de son père t des autres agriculteurs, mais Claudine pense que ça ne suffit pas. Elodie parle aussi de l’étude d’Evan. Mais ça ne suffit pas pour monter une enquête. Le témoignage du chimiste pourrait tout changer. Elle demande à Ludo son numéro…

David parle à Jennifer des aveux d’Hélène. Romain écoute tout… Mais David n’arrive pas à croire que ce soit vrai.

Un homme vient parler à Levars, il veut porter plainte contre Midi Libre. Il est le PDG d’Engrais Plus et n’apprécie pas l’appel à témoins. Il ne compte pas se laisser faire mais Levars lui dit qu’il n’y a rien à faire actuellement.

Becker dit à Yann qu’ils avancent mais Yann doute des aveux d’Hélène, il pense lui avoir mis trop la pression. Becker lui dit qu’ils la réinterrogeront après sa sortie de l’hôpital.

Claudine appelle le chimiste, elle est convaincue que sa clause sautera car le procureur qualifiera l’affaire en mise en danger de la vie d’autrui. Il finit par accepter de témoigner !

Ulysse a trouvé tous les chiffres, avec Alix ils les rentrent dans un site de géolocalisation. Ça tombe sur un village à 30kms d’ici ! Ils décident d’y aller le lendemain. Romain écoute tout.

