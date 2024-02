Star Academy, Pierre et Julien se confient : « on va continuer de s’entraider » (VIDÉO Quotidien)

Publicité





Deux jours après la finale de la Star Academy 2023, Pierre Garnier, le grand gagnant, et Julien Lieb, finaliste, étaient ce soir les invités de Quotidien avec Yann Barthès sur TMC.





« Je ne réalise pas encore, ça fait deux jours que je suis sorti il s’est passé tellement de choses ! C’est un peu invraisemblable donc là je suis encore un peu dans ma petite bulle » a confié Pierre au sujet de sa sortie du château et sa victoire.







Yann Barthès lui a demandé quand est-ce qu’il avait réalisé que sa voix cassée était un atout : « Je pense que c’est à l’adolescence après avoir mué, je me suis rendu compte que quand je chantais j’avais cette voix un peu cassée. Je savais pas si c’était bien ou pas »

Julien a dévoilé ses meilleurs souvenirs pendant ces trois mois de Star Academy : « Il y a des duos avec des artistes avec Claudio Capeo, avec Slimane, et mon solo sur ‘Formidable’ »



De son côté, Pierre a lui aussi donné son meilleur souvenir : « Quand j’ai fait mon solo sur Céline Dion ‘Pour que tu m’aimes encore’, c’est vrai qu’on ne m’attendais pas trop là dessus mais j’ai pris un plaisir fou à le réadapter à ma façon et à l’interpréter »

Et concernant la solidarité entre eux et entre tous les élèves de la promo 2023, Pierre et Julien comptent bien continuer : « On est comme ça depuis le début, on s’entraide et ça va continuer pour la suite. Il y a la tournée et même après ça ! » a confié Pierre.

Pierre a ensuite interprété son single « Ceux qu’on était », qui sortira mercredi.

VIDÉO Pierre et Julien se confient dans Quotidien

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

