« Mercato » : la nouvelle série avec Arnaud Ducret arrive sur TF1

Publicité





« Mercato », c’est le nom de la nouvelle série évènement avec Arnaud Ducret et Manon Azem qui arrive sur TF1 le jeudi 14 mars 2024 à 21h10.











Publicité





Mercato, présentation de la série

Par hasard à l’aéroport lors de l’arrivée historique du nouveau prodige de l’OM en France, Thomas Chevalier, un flic de bureau au parcours exemplaire jusqu’alors, se retrouve contraint d’intervenir pour neutraliser un individu violent qui menace le footballeur. Malheureusement, dans sa tentative, Thomas blesse accidentellement le joueur, mettant ainsi fin prématurément au rêve marseillais. Son intervention désastreuse lui vaut une sanction : une mutation immédiate vers la pire destination possible pour ce flic parisien, avec la pire réputation qui le précède – Marseille.

À Marseille, Thomas est chargé de diriger une équipe aux méthodes peu conventionnelles, comprenant Nora Kader, une jeune flic indomptable radicalement différente de lui. Épaulé par ses adjoints, Julio Abdelaoui et Ange Colona, des esprits libres qui ont déjà usé plus d’un chef de groupe et acquis une réputation peu enviable, Thomas se retrouve dans une position peu enviable. Personne ne souhaite endosser cette responsabilité, mais Thomas, sanctionné, n’a d’autre choix.

Bien que ne portant pas le même maillot, ils partagent la même profession : flics. Ils vont devoir apprendre à jouer dans la même équipe à Marseille.



Publicité





Avec : Arnaud Ducret (Thomas Chevalier) – Manon Azem (Nora Kader), Ilies Kadri (Julio Abdelaoui) – Faued Nabba (Ange Colona)

Avec la participation de Pierre François Martin-Laval (Commissaire Brancheraud)