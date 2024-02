Plus belle la vie du 22 février 2024 : c’est fini pour Louis ! (résumé + extrait vidéo épisode 34 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 34 de PBLV – C’est la fin pour Louis aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, l’intrigue se termine avec l’arrestation de Louis, qui s’apprêtait à fuir sans Zoé !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 février 2024 – résumé de l’épisode 34

Zoé a fui et l’anxiété d’Ariane s’intensifie ! Déterminée, elle souhaite persuader sa fille de ne pas partir. Éric croit savoir comment intercepter la jeune voleuse avant qu’elle quitte Marseille : un cargo en direction du Costa Rica quitte ce soir. Il est crucial de l’arrêter !

Pendant ce temps là, Louis s’apprête à s’enfuir mais sans Zoé… C’était sans compter sur Ariane, Eric et Jean-Paul.

Quant à Luna et Maxime, ils atteignent une nouvelle étape dans leur relation. Et Patrick prend enfin la décision de consulter un médecin pour sa blessure.



Publicité





VIDÉO Plus belle la vie du 22 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.