Pékin Express du 22 février 2024 : l’épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » au programme TV du jeudi 22 février 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 3 de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or ». Après l’élimination de Flavie et Jérémy la semaine dernière, ils sont encore 6 binômes en compétition.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », l’épisode 3 du 22 février

Pour cette troisième étaoe, les binômes auront l’opportunité de découvrir l’un des trésors de l’Indonésie : le volcan Bromo, sa mer de sable et son cratère fumant ! Un des duos aura même la chance de décrocher un bonus exceptionnel au cœur de ce décor unique !

Cette étape sera également marquée par des moments comiques, avec un premier auto-stop ponctué par les mimiques des candidats. Les binômes de cette saison déploieront une grande dose d’imagination pour convaincre les automobilistes de les prendre en charge.



Le fameux drapeau noir fera son retour, ajoutant une dimension infernale à la course. Il passera de main en main, les duos étant prêts à tout pour l’éviter.

Au cours de cette étape, les soirées seront empreintes d’une atmosphère paisible et montagneuse. Les participants auront l’occasion de s’immerger dans la vie d’un petit village perché à plus de 2 000 mètres d’altitude, au pied du volcan Bromo, et d’échanger avec ses habitants.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.