Plus belle la vie du 8 février 2024 : Zoé berne Ariane et prévoit de... (résumé + extrait vidéo épisode 24 en avance)

Plus belle la vie du 8 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 24 de PBLV – Zoé s'en sort finalement bien cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Ariane est très loin de se douter de ce qui se trame…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 février 2024 – résumé de l’épisode 24

Zoé est prise au piège au commissariat après que son plan ait échoué… Mais elle est décidément très forte et berne une nouvelle fois Ariane. Elle l’émeut en l’appelant maman et tout le monde y voit que du feu et elle peut ressortir tranquillement ! Et avec Louis, Zoé poursuit son plan pour voler le fameux collier. Après le vol, elle prévoit de partir avec Louis et abandonner Ariane !

La police renforce ses mesures de sécurité pendant que Zoé et Louis achèvent leurs préparatifs. Jennifer exprime le désir de présenter des excuses à Samuel pour son comportement. Luna, confrontée à des bouffées de chaleur, partage ses sentiments avec sa mère et ses amis.

VIDÉO Plus belle la vie du 8 février 2024 – extrait vidéo

VIDÉO Plus belle la vie du 8 février 2024 – extrait vidéo



Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.