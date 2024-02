Plus belle la vie du 9 février 2024 : Ariane ouvre les yeux (résumé + extrait vidéo épisode 25 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 9 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 25 de PBLV – C’est le jour J pour l’exposition du collier de Madame Kepler aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Ariane va commencer à ouvrir les yeux sur Zoé !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 février 2024 – résumé de l’épisode 25

Entre Ariane et Zoé, c’est très tendu dès le matin. Zoé s’est rendue compte qu’Eric la suivait et elle confronte sa mère, persuadée que ça vient d’elle… Ariane lui jure que non avant de demander à Eric d’arrêter toute enquête sur Zoé.

C’est le jour de l’inauguration de l’exposition du collier avant la vente qui aura lieu plus tard. Zoé est présente avec Ariane, qui remarque que sa fille regarde le collier avec insistance…

A la résidence, Morgane essaie d’ouvrir les yeux de Steve au sujet de Nisma. Mais entre ces deux là, on peut dire que ce n’est pas gagné !



VIDÉO Plus belle la vie du 9 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.