Pékin Express, Stéphane Rotenberg réagit à l’abandon des jumeaux : « on s’est raté au casting »

Hier soir lors du tout premier épisode de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », les téléspectateurs ont été particulièrement surpris en découvrant qu’un binôme avait décidé d’abandonner dès le premier jour de l’aventure !





En effet, Brandon et Nathan, des jumeaux, ont pleuré dès la toute première épreuve et ont décidé d’abandonner et quitter le jeu dès le premier soir de la course !







Un abandon très rapide comme on en avait jamais vu dans l’histoire de Pékin Express.

Interviewé sur Sud Radio ce jeudi, Stéphane Rotenberg a partagé sa perspective selon laquelle, lorsque des participants décident d’abandonner Pékin Express, cela équivaut à une sorte d’échec du processus de sélection de la production.



« Quand c’est ‘je n’y arrive pas, j’abandonne’, c’est la pire situation pour nous. » a confié l’animateur du jeu d’M6, expliquant que cela signifie qu’ils ont potentiellement écarté un autre duo qui aurait pu aller jusqu’au bout de l’aventure.

Stéphane Rotenberg souligne qu’il y avait des milliers de personnes prêtes à participer au programme, et le fait qu’un binôme abandonne suggère une erreur dans le choix initial des candidats : « C’est qu’on s’est raté« , a-t-il précisé à la radio.

Heureusement, les abandons au cours de Pékin Express sont rares : « C’est arrivé cinq ou six fois en dix-huit ans. » Il souligne néanmoins que cela est perçu comme une erreur de la part de l’équipe de casting, soulignant la nécessité de repérer les signes de faiblesse chez les candidats malgré leur affirmation initiale de vouloir gagner.

