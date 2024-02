Plus belle la vie spoilers : le plan de Zoé, coup dur pour Luna, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 5 au 9 février 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoiler, résumés en avance et bande-annonce du 5 au 9 février 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le plan de Zoé pour voler le collier.







Publicité





L’adolescente gagne la confiance d’Ariane pour mieux choper les infos sur le plan de sécurité autour du bijou. Et elle réussit même à infilter le commissariat en dupant Jean-Paul et Patrick ! Eric enquête sur Zoé, qui finit par découvrir qu’il la surveille… Avec son complice, Louis, Zoé pauffine les détails de son plan.

Pendant ce temps là, Jennifer et Samuel sont toujours comme chien et chat. Barbara découvre le secret d’Aya alors que Luna apprend qu’elle est en pré-ménopause… Une nouvelle qui ne la réjouit pas du tout.



Publicité





Quant à Steve et Nisma, vont-ils se dévoiler leurs sentiments ?

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 février 2024

Lundi 5 février 2024, épisode 21 : Zoé se prépare minutieusement, sous le regard de son mystérieux complice. Jennifer commet un impair publiquement envers Samuel. Au Mistral, de généreux donateurs sont invités à déjeuner dans le restaurant.

Mardi 6 février 2024, épisode 22 : Zoé prend des risques et joue avec le feu au commissariat. Barbara découvre les activités en ligne d’Aya et lui fait part de sa désapprobation. De son côté, Luna surprend les Mistraliens avec sa soudaine hypersensibilité.

Mercredi 7 février 2024, épisode 23 : Zoé trouve le moyen de s’infiltrer au commissariat, mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Pendant ce temps, Jules fait une expérience en prévision d’un article sur la Saint-Valentin. Barbara s’interroge sur la présence quotidienne d’Ulysse au restaurant.

Jeudi 8 février 2024, épisode 24 : La police renforce son dispositif de sécurité en même temps que Zoé et Louis finissent leurs préparatifs. Jennifer souhaite s’excuser de son attitude auprès de Samuel. Luna, en proie à des bouffées de chaleur, se confie à sa mère et à ses amis.

Vendredi 9 février 2024, épisode 25 : L’excitation gagne les Mistraliens à l’approche d’une vente aux enchères. Zoé découvre qu’Eric la surveille et confronte sa mère à ce sujet. Pendant ce temps, Aya subit les foudres des gens sur les réseaux sociaux. Morgane pousse Steve et Nisma à passer à la seconde…

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 5 au 9 février 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…