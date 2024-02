Publicité





20h30 le samedi du 3 février 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Pris au piège ».





« 20h30 le samedi » du 3 février 2024 : les reportages

Ce nouvel épisode de « 20h30 le samedi », animé par Laurent Delahousse, explore le retour aux racines de Sylvie Vartan et de Steven Spielberg.

Le jour où > Sylvie Vartan a dû fuir sa Bulgarie natale

Sylvie Vartan, après une carrière de soixante ans et la vente de 40 millions d’albums, a annoncé sur les réseaux sociaux en janvier 2024 son intention de faire ses adieux à la scène. Les adieux seront marqués par trois derniers concerts au Dôme de Paris les 8, 9 et 10 novembre 2024. Star des yéyés et moitié du couple emblématique des années 60 avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, la première à interpréter du rock sur scène, souhaite éviter le « concert de trop ». Pour célébrer cette étape, l’équipe de « 20h30 le samedi » explore les débuts méconnus de l’artiste, notamment son départ hâtif de Bulgarie, fuyant la dictature avec sa famille pour trouver refuge en France.



Actu > L’identité retrouvée de Steven Spielberg

Lorsque l’on est artiste, l’enfance se révèle être une source d’inspiration infinie, et Steven Spielberg en est un exemple éloquent. Ce grand réalisateur américain a puisé dans ses souvenirs pour créer une œuvre diversifiée comprenant des chefs-d’œuvre tels que E.T. l’extra-terrestre, Indiana Jones, Hook, et bien d’autres.

Cependant, il a fallu attendre qu’il approche la cinquantaine, en 1993 avec « La Liste de Schindler », pour qu’il renoue avec une facette de son identité qu’il avait gardée secrète jusqu’alors : sa judéité, l’histoire de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, et la tragédie de l’Holocauste. Malgré l’absence d’effets spéciaux et les réticences des producteurs envers un film en noir et blanc, « La Liste de Schindler » est devenu le film de sa vie, paradoxal et pourtant celui qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs avec sept Oscars.

En commémoration de la libération du camp d’Auschwitz le 29 janvier, « 20h30 le samedi » a choisi de narrer comment Steven Spielberg a renoué avec le fil de son histoire.

