« Qui veut être mon associé ? » du 14 février 2024 : les entrepreneurs ce soir sur M6

« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 14 février 2024 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la 4ème et nouvelle saison de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







« Qui veut être mon associé ? » du 14 février 2024, les entrepreneurs de ce soir

Découvrez 8 nouveaux entrepreneurs dans cette cinquième émission :

– Flamingo box : William a créé une société qui redistribue des colis perdus sous forme de colis surprises.

– Goxoa : C’est la bière des sportifs, conçue pour son goût et pour ses apports puisqu’elle est minérale et peu calorique.

– Rebond : Simon propose que les ballons de foot des clubs amateurs deviennent des ballons recyclables en location. Un autre investisseur vient pour en parler mieux que personne : Djibril Cissé.

– Welcome account : Une néo banque pour les millions de personnes qui arrivent en Europe et dont l’accès à une banque reste compliqué.

– Informatruck : Un réseau d’ateliers roulants qui vont dépanner tous types d’appareils électroniques pour pallier le désert numérique des zones rurales.

– Rematch : Une application créée par Pierre, qui permet de revivre les moments les plus puissants des matchs de sport amateurs. Un fondateur bien entouré puisque Jean-Pierre Papin est venu avec lui sur le plateau !

– Sarbakane : Des packs de pièces en bois faciles d’assemblage conçus par Charlotte, pour créer des structures de cabanes et développer la créativité des enfants loin des écrans.

– Ball n connect : Le plus grand club de basket ball digital au monde, créée par Aurélien, pour trouver un terrain le temps d’un match ; une application qui permet de rassembler les joueurs et faciliter la démarche.

« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 4

Sept investisseurs aux trajectoires singulières ont choisi de donner leur chance à de nouveaux entrepreneurs. Aujourd’hui, ils ont l’opportunité de transmettre leur expérience et de miser sur des projets qui changeront peut-être le monde de demain. Cette nouvelle saison revient avec quatre investisseurs clés du succès de l’émission, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque et Anthony Bourbon et trois nouveaux investisseurs prennent place dans les fauteuils de l’émission : Tony Parker, Kelly Massol et Stéphanie Delestre. Avant d’investir leur argent personnel et leur temps, les investisseurs devront être convaincus. Par les chiffres mais aussi par l’entrepreneur. Face à l’exigence des investisseurs, certains échoueront. D’autres déclencheront de véritables coups de cœur. Tous se verront en revanche offrir la même chance unique : une rencontre, capable de changer leur vie.



