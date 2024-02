Publicité





Sept à huit du 4 février 2024, sommaire et reportages – Ce soir et comme chaque dimanche sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d'information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 4 février 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Le carton des enchères en ligne : deux fois plus d’adeptes qu’il y a 4 ans ! Adrénaline garantie et attention aux prix qui s’envolent.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Harry Roselmack au coeur de la colère et du désespoir paysan. Concurrence étrangère, troupeaux saisis, tentatives de suicide, depuis des mois les équipes de 7 à 8 sont parties auprès de ceux qui vivent au bord du gouffre.

Harry Roselmack et l’équipe éditoriale du magazine sont allés sur les barrages routiers et dans les exploitations agricoles afin d’entrer en contact direct avec les éleveurs, maraîchers et céréaliers engagés dans les manifestations. Ils ont eu l’opportunité de dialoguer avec ces exploitants, souvent confrontés à des situations précaires : par exemple, Alexis, qui se trouve sur un barrage au nord de Paris et jongle entre cette action et la gestion de sa ferme ; Philippe, un agriculteur du Doubs, qui a traversé une période difficile en décembre dernier, allant jusqu’à tenter de mettre fin à ses jours ; ou encore René, éleveur bovin en Haute-Saône, accablé par des dettes et dépassé par les démarches administratives, contraint de réduire son troupeau. Ils ont également rencontré Max, un négociant atypique qui apporte son soutien aux agriculteurs en difficulté. Harry Roselmack et l’équipe de Sept à Huit ont partagé le quotidien de ces agriculteurs et ont recueilli leurs témoignages dans le but de comprendre les raisons profondes de leur colère.

🔵 Et Line Renayd dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Elle a choisi sa vie. A 95 ans, elle raconte comment elle veut choisir sa mort.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 4 février 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.