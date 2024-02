Un si grand soleil du 7 février : Romain s'intéresse à... (résumé et vidéo épisode 1329 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 7 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1329 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 7 février 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Dans sa voiture devant l’hôpital, Romain prépare une seringue… Il la range dans son sac et part travailler. Pendant ce temps là, Florent travaille sur le cas d’Hélène et avoue à Claire que c’est très compliqué. Et le pire, c’est qu’elle n’a pas envie de se battre.

Maéva appelle Tom, elle propose de le voir après les cours mais il reste sur ce qui s’est passé vendredi. Elle l’a laissé sans nouvelle pendant tout le week-end, il n’arrive pas à la suivre. Elle lui dit qu’elle est passée à autre chose et lui demande s’ils se voient. Il dit qu’il verra et raccroche.



Le policier en charge de la surveillance d’Hélène remarque que Romain allait entrer et le recadre. Jennifer dit que c’est elle qui s’occupe de cette chambre, Romain dit qu’il s’est trompé… Jennifer retrouve Hélène, qui n’a rien mangé. Elle n’a pas faim, Jennifer lui dit qu’elle doit se forcer pour se rétablir. Mais Hélène n’en a pas envie…

Maéva se plaint du comportement de Tom auprès de Thaïs. Mais Thaïs lui dit qu’elle comprend Tom. Elle pense qu’il a vu qu’elle est toujours attachée à Robin. Maéva dit que c’est son ami et elle culpabilise. Maéva va voir Tom et lui dit qu’elle ne veut pas qu’ils se prennent la tête… Sauf qu’elle file parler à Robin ! Tom dit à Achille qu’il pense qu’il vaut mieux qu’il la quitte.

Maéva s’excuse auprès de Robin et elle lui explique qu’elle ne voulait pas lui faire du mal, il compte beaucoup pour elle. Robin lui dit qu’il essaie de passer à autre chose mais il n’y arrive pas, elle aussi compte beaucoup pour lui.

Yann pense que Becker écarte trop vite la thèse du crime passionnel. Il veut juste coincer Alix à tout prix. Elise pense que le crime passionnel est peu probable.

Louis et Kira parlent de leur projet de voyage en Australie. Kira pense qu’ils n’auront jamais l’argent mais Louis compte travailler au 101. Kira pense que ses parents n’accepteront jamais.

Yann dit à Becker qu’il a parlé au banquier de Romain, qui a lui aussi vidé ses comptes il y a quelques jours. Becker demande à Yann de trouver le mobile. Il veut qu’il trouve le lien entre Alix et le crime !

Robin est avec Tiago. Il s’excuse de l’avoir embêté avec ses problèmes, Tiago lui assure que ce n’est pas le cas. Robin lui dit qu’il va un peu mieux, Maéva lui a parlé et ça lui a fait du bien.

Louis parle à ses parents de son choix de travailler pour financer leur voyage. Mais Marc et Léonor refusent ! Maéva demande à Tom de la suivre. Elle lui montre l’un de ses graffs ! Tom est impressionné et elle en fait un autre devant lui.

Romain s’excuse auprès de Jennifer pour son erreur et lui parle plein de questions sur Hélène et la façon dont elle a été accréditée… Romain surprend Laurine et Evan qui se disputent. Jennifer lui explique qu’ils ne font que se disputer… Et elle lui dit de se méfier de Laurine.

VIDÉO Un si grand soleil du 7 février extrait, Romain repère Laurine

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv