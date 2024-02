Star Academy du 2 février 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 2 février 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi au château. Dernier réveil au château pour Julien et Pierre, qui sont nostalgiques.





Cours de danse avec Malika, qui leur apprend la chorégraphie de « Uptown Funk » qu’ils vont faire avec les anciens qui feront la tournée avec eux.







Après cet ultime cours de la saison, Malika est émue et ils se disent au revoir. Julien et Pierre la remercient pour tout ce qu’elle leur a apporté.

Lucie et Marlène arrivent ensuite pour poursuivre les répétitions des chansons de la finale.



En début d’après-midi, Vitaa fait la surprise de revenir au château pour soutenir les finalistes. Julien et Pierre lui confient qu’ils donnent tout pour faire la meilleure finale possible.

En salle de chant avec Marlène et Lucie, Vitaa répète avec eux ce qu’ils vont chanter sur le prime. Vitaa en profite pour leur donner des conseils.

Après les répétitions, surprise pour Julien et Pierre qui reçoivent la visite du styliste Simon Porte Jacquemus. Ils partagent une toute dernière masterclass.

Les finalistes font leurs bagages et disent au revoir à chaque pièce du château. C’est un grand moment d’émotion, ils ont beaucoup de mal à quitter le château !

Il est ensuite l’heure de sortir du château pour la toute dernière fois. Ils se placent devant et assistent à l’extinction des lumières pièce par pièce, avec des messages des anciens élèves, dans l’ordre d’élimination. Ils chantent ensuite tous « On va s’aimer » et un feu d’artifices vient clore cet au revoir au château ! Julien pleure, Pierre est très ému et ils doivent partir.

Rendez-vous demain à 17h05 pour la toute dernière quotidienne.