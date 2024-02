C à vous du 2 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 2 février 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Ukraine, Poutine, Proche-Orient… Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Le racisme anti-asiatique, banalisé et trop peu dénoncé : Emilie Tran-Nguyen présente le documentaire ”Je ne suis pas chinetoque”, diffusé dimanche 4 février à 21h05 sur France 5



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Apiradee Thirakomen, cheffe du restaurant “Thiou” au sein de l’hôtel Norman à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Edouard Baer, Anaïs Demoustier et Jonathan Cohen pour le film “Daaaaaalí !”, au cinéma le 7 février; et ThomasHuchon

lance aujourd’hui les comptes “antifakenewsIA” sur les réseaux sociaux pour déconstruire les fake news grâce à un avatar

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 2 février 2024 à 19h sur France 5.