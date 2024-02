Star Academy : notre top 5 des meilleures prestations de la saison !

Publicité





La Star Academy 2023 s’est achevée samedi dernier avec la grande finale et la victoire de Pierre Garnier. Et alors que l’heure est au bilan, quelles ont été les prestations solos les plus marquantes de la saison ? On vous dévoile notre top 5 !











1 – Pierre sur « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion

Le 13 janvier sur le prime des quarts de finale, Pierre est mis au défi par les professeurs sur une chanson de Céline Dion qu’il connait à peine. C’était clairement improbable mais sa version de « Pour que tu m’aimes encore » est sans conteste l’un des meilleurs moments de la saison !

A voir ou revoir sur TF1+ ici







2 – Julien sur « Formidable » de Stromaé



Le 20 janvier, Julien affronte Axel en demi-finale. Julien nous offre alors une incroyable reprise de « Formidable » de Stromaé. Une performance qu’on ne peut pas oublier !

A voir ou revoir sur TF1+ ici







3 – Héléna sur « Vole » de Céline Dion

Le 20 janvier sur la première demi-finale, Héléna avait remporté son tableau à l’issue d’une audition face à Pierre. Elle nous a offert un tableau absolument sublime ! Sans conteste sa plus belle prestation de la saison.

A voir ou revoir sur TF1+ ici







4 – Julien sur « La quête » de Jacques Brel

Le 13 janvier sur les quarts de finale, Julien doit défendre sa place pour se qualifier pour les demi-finales. Il nous offre un solo rempli d’intensité et d’émotion sur « La quête ». Un moment très fort !

A voir ou revoir sur TF1+ ici







5 – Axel sur « Don’t Stop Me Now » de Queen

Le 15 décembre, Axel est nominé pour la seconde fois. On le met au défi de chanter « Don’t Stop Me Now » et clairement, c’est très réussi ! Notre prestation préférée d’Axel.

A voir ou revoir sur TF1+ ici