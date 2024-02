Star Academy, Pierre Garnier : on sait quand sort la version acoustique de « Ceux qu’on était »

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy 2023. On sait enfin quand sortira la version acoustique de son premier single, « Ceux qu’on était ».





C’est donc ce soir à minuit que vous pourrez découvrir cette version plus intimiste que beaucoup attendaient.







Pierre Garnier a lui-même lancé un compte à rebours sur son compte Instagram avec une guitare en fond. Cette version acoustique devrait sans nulle doute faire un nouveau carton alors que le single est actuellement à 11,5 millions de streams rien que sur Spotify.

Le clip de « Ceux qu’on était » ne devrait pas tarder non plus tandis que les singles d’Axel, Héléna et Julien sortiront le vendredi 1er mars à minuit.



