Star Academy : Pierre Garnier se confie sur son album, il sait déjà avec qui il va travailler !

Deux semaines après sa victoire en finale de la Star Academy 2023, Pierre Garnier connait un succès phénoménal avec son premier single « Ceux qu’on était ». Pierre a achevé hier en Espagne la tournage du clip et il prépare déjà son premier album !





Et si les préparatifs de cet album auront surtout lieu après la tournée de la Star Academy, Pierre sait déjà avec qui il veut travailler.







Pierre Garnier a confié au Parisien qu’il souhaitait continuer avec le producteur Valentin Marceau (Marso), ainsi que Joseph Kamel et Dany Berthenet qui l’ont aidé à composer le titre « Ceux qu’on était ».

« J’ai envie de continuer avec ces trois personnes-là. Le côté familier dans le processus créatif m’aide beaucoup pour que mes idées soient écoutées et que la suite me corresponde. J’ai aimé cet aspect famille présent pendant la Star Ac’ et je veux garder ça » a déclaré Pierre Garnier.



Le clip de « Ceux qu’on était » sortira bientôt et Pierre sera aux côtés des 6 autres académiciens de la tournée de la Star Academy dans une semaine pour commencer les répétitions.