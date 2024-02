13h15 le dimanche du 18 février : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 18 février 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec une série en 4 épisodes consacrée à Missak Manouchian. Le 21 février 2024, 80 ans après son exécution et celle de 21 de ses camarades, membres d’un groupe de résistants, par l’armée allemande, Missak Manouchian entrera au Panthéon accompagné de son épouse Mélinée.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 18 février 2024 : le sommaire

Cette série documentaire en quatre épisodes retrace la vie héroïque de Missak Manouchian et de son groupe de résistants des FTP-MOI, connus sous le nom de « l’Affiche rouge » et exécutés il y a quatre-vingts ans par l’occupant nazi.

Le résistant Missak Manouchian fut fusillé le 21 février 1944, aux côtés de 23 de ses compagnons des FTP-MOI en région parisienne. Ces Francs-tireurs et partisans, composés principalement d’immigrés, dont la plupart étaient juifs, étaient chargés de mener la guérilla contre l’occupant nazi. Justifiant leur exécution, une pancarte de propagande, « l’Affiche rouge », fut placardée en février 1944, présentant dix résistants comme une prétendue « armée du crime ».



Publicité





Comment Missak Manouchian, né arménien dans l’Empire ottoman, est-il devenu un symbole des résistants étrangers engagés pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, au point d’être honoré au Panthéon le 21 février 2024, en compagnie de sa femme Mélinée ? Il était bien plus qu’un résistant, également poète, menuisier, tourneur, rédacteur en chef, et militant antifasciste. Son parcours exceptionnel s’est déroulé dans une période sombre de l’histoire, marquée par le génocide, la guerre, la torture et la trahison, mais où il a su opposer l’amitié, l’amour, la liberté et la résistance.

Pour ressusciter ce pan d’histoire, la série documentaire s’appuie sur des témoignages d’intervenants tels que des historiens et descendants des FTP-MOI, des archives, des évocations avec des comédiens, et des illustrations d’Hugo Ramirez, dessinateur-infographiste.

Le premier épisode, intitulé « L’engagement (1925-1939) », explore la jeunesse de Missak Manouchian, marquée par les conséquences du génocide arménien sur ses parents. Après avoir grandi dans un orphelinat au Liban, il arrive à Paris à 19 ans, passionné par la culture française et poète à ses heures. Suite à la manifestation antiparlementaire de février 1934, il adhère au Parti communiste français, rejoignant le groupe arménien de la MOI. Son engagement s’étend également au HOK, où il rencontre Mélinée, sa future femme.