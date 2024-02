Star Academy, Pierre Garnier : « tout ça prend une ampleur incroyable » (VIDÉO)

Publicité





Pierre Garnier a remporté la Star Academy 2023 il y a bientôt deux semaines et il connait un succès phénoménal avec son premier single, « Ceux qu’on était ». Il s’est confié récemment dans une interview pour TF1 et il revient sur tout ce qui lui arrive depuis sa sortie du château de Dammarie-Les-Lys.





« Je suis sorti récemment. Donc le réaliser, tout ça, ça prend une ampleur incroyable ! C’est à la fois génial, je suis trop content, mais il faut le réaliser » a-t-il confié.







Sur le succès de cette saison de la Star Ac : « Je pensais pas que ça prendrait une ampleur comme ça. C’est vrai qu’on ne se rend pas forcément compte au château parce qu’on est coupé de tout. C’est une bonne chose, ça nous a permis de nous concentrer sur nous et de ne pas être parasité par tout ça. (…) On se rendait compte au fur et à mesure des primes que les gens étaient de plus en plus présents. C’est vrai qu’on sentait que l’émission prenait une plus grande ampleur mais pas à ce point là »

Sur son premier titre, que tout le monde connaissait avant même sa sortie : « C’est vrai que sur le prime, quand j’ai chanté ma chanson grâce à Dadju, c’est là que je me suis rendu compte que les gens la connaissait »



Et sur sa toute nouvelle notoriété : « Ça a pris une ampleur folle mais c’est que du bonheur, les gens sont très gentils avec moi. (…) Pour l’instant je le vis très très bien »

Pierre, qui prend un peu de repos bien mérité avec sa famille cette semaine, va maintenant se concentrer sur la tournée avant de préparer son premier album : « Je vais me concentrer sur la tournée parce que c’est important et c’est un exercice différent »

VIDÉO les confidences de Pierre Garnier