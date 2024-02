« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 3 février 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 3 février 2024 – Ce samedi soir à la télé, M6 lance la saison 4 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme, pas moins de 4 épisodes inédits à la suite.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 3 février 2024 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 4 – épisode 19 : Simone

Nolan fait appel à l’agent fédéral Simone Clarke lorsqu’un de ses anciens élèves est soupçonné de terrorisme suite à une explosion dans une centrale électrique locale.

Saison 4 – épisode 20 : Enervo

L’équipe et la division du FBI de Los Angeles sont engagées dans une course contre la montre pour stopper des camions piégés dispersés dans toute la ville. Le groupe de travail conjoint se méfie de l’implication de la CIA dans l’affaire.



Saison 4 – épisode 21 : La fête des mères

Le sergent Grey soutient le désir de Nolan de devenir officier instructeur et propose de patrouiller avec lui pour la journée afin de le préparer. Tim et Lucy doivent gérer les attentes de leurs conjoints respectifs dans l’organisation de la fête des mères et de vacances romantiques.

Saison 4 – épisode 22 : Remplacement au pied levé

Nolan est obligé de passer une semaine isolé dans une petite ville frontalière avec un jeune officier qui a besoin d’une formation. Bradford et Chen mènent une infiltration ensemble pour démanteler un possible trafic de drogue.