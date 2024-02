The Voice 2024 : découvrez la magnifique voix de Lize (extrait vidéo du 17 février)

Publicité





« The Voice 2024 » vidéo – Alors que la nouvelle saison de « The Voice » a été lancée avec succès samedi dernier, c’est la suite des auditions à l’aveugle qui vous attendent demain sur TF1. Et on vous propose dès maintenant de découvrir un aperçu de ce qui vous attend avec la magnifique voix de Lize !











« The Voice 2024 » : une première voix du 2ème prime des auditions à l’aveugle

À l’âge de 17 ans, Lize a pris son envol du cocon familial et depuis huit ans, elle trace son chemin en solitaire pour subsister grâce à son art. Entre divers emplois temporaires tels que travailler en usine, s’occuper d’enfants, recruter des donateurs, poser comme modèle pour des peintres et se produire dans des spectacles de rue, elle met tout en œuvre pour vivre de sa passion musicale. Participant à des petits boulots tout en faisant partie d’un groupe musical, Lize aspire à bâtir sa propre carrière solo depuis toujours. Une opportunité telle que participer à « The Voice » serait un véritable coup de pouce pour réaliser ses rêves musicaux.

Sa reprise de « La fille » de Louane va envouter les coachs ! Mika, Vianney, Zazie, ainsi que Bigflo & Oli vont tous se retourner sur sa sublime prestation.

VIDÉO une nouvelle voix de The Voice 2024



Pour son Audition à l’Aveugle, Lize a décidé de reprendre un titre d’un ancien Talent : “La Fille“ de Louane✨

Une réinterprétation portée par sa voix douce, qui va emporter nos Coachs🤩 Découvrez sa prestation en avant-première sur @tf1plus ▶️ https://t.co/gVUL5vO2JR pic.twitter.com/S7LaNe7dS1 — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) February 15, 2024

« The Voice » revient le 17 février 2024 sur TF1 à partir de 21h10 ou en replay sur TF1+ pour de nouvelles et très belles performances vocales comme seul ce programme peut nous offrir. Aux côtés de nos 4 coachs, l’irremplaçable Nikos Aliagas. Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de « THE VOICE » qui ne ressemblera à aucune autre ?