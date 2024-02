Plus belle la vie du 16 février 2024 : Ariane enquête et trouve ! (résumé + extrait vidéo épisode 30 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 30 de PBLV – Ariane et Eric continuent d’enquêter sur Zoé cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et à force de chercher, ils finissent pas trouver…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 février 2024 – résumé de l’épisode 30

En attendant les résultats du test ADN, Ariane maintient sa vigilance envers sa fille. La policière, loin d’être crédule, perçoit un sentiment de dissimulation : quelque chose se trame ! Les paroles douces de Zoé ne parviendront pas à la tromper…

Ariane et Eric enquêtent pour démasquer le complice de Zoé… Ils finissent par faire une découverte capitale ! De son côté, Blanche guide Maxime à travers le quartier, cherchant à organiser une rencontre entre lui et Luna. Et Jennifer et Samuel décident pour mettre fin aux rumeurs circulant à leur propos depuis la Saint Valentin.

