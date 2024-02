Star Academy : Axel Marbeuf en première partie de Maëlle !

Publicité





Grande nouvelle pour Axel Marbeuf, éliminé en demi-finale de la Star Academy 2023. Si le jeune artiste a enregistré son premier single qui sortira prochainement, il a annoncé qu’il serait en première partie de Maëlle ce vendredi soir en Normandie !





« Trop heureux de faire la première partie de Maëlle demain soir en Normandie » a écrit Axel sur Threads et Instagram.







« Et pour ceux qui me demandent, je ne fais sa première partie que demain soir et pas sur toute sa tournée ! Mais je vous attend tous à la tournée Star Academy » a-t-il précisé.

Le concert de Maëlle avec Axel en première partie aura lieu ce vendredi 16 février 2024 à Notre-Dame-de-Gravenchon, en Normandie. Et bonne nouvelle pour les retardataires, il reste des places !



Bientôt un premier single

Rappelons qu’Axel sortira très bientôt son tout premier single.

« Je peux déjà dire que mon single sera en français. (…) Ça ne sera pas quelque chose qu’on aura fait pour moi, mais que j’aurai forcément mis ma patte dans l’écriture, dans la musicalité, dans le tempo, etc. Ce sera vraiment le single d’Axel et pas celui de quelqu’un juste chanté par Axel. » a déclaré Axel lors de son interview avec Alix Grousset.

On peut vous dire que ce titre sortira dans les trois prochaines semaines puisque Axel, comme Pierre, Julien et Héléna, aura la chance d’interpréter son titre sur scène sur la tournée de la Star Academy, qui débutera le 9 mars.