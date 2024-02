« Tous en scène 2 » : le film d’animation inédit ce soir sur TF1 (25 février 2024)

Publicité





« Tous en scène 2 », c’est le film d’animation inédit qui vous attend ce soir, dimanche 25 février 2024, sur TF1. Il s’agit de la suite de « Tous en scène » et l’occasion de passer une belle soirée de vacances en famille !





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1 et sa fonction direct.







« Tous en scène 2 »: l’histoire

Buster Moon et son groupe d’artistes ambitieux aspirent à des horizons encore plus vastes avec un spectacle totalement extravagant. Cependant, leur unique défi réside dans la persuasion de la star la plus asociale que le monde ait jamais connue afin de remonter sur scène avec eux.

Le casting

Avec : Jenifer Bartoli (Voix française de Rosita), Camille Combal (Voix française de Johnny), Laurent Gerra (Voix française de Gunter), Gérard Lanvin (Voix française de Clay Calloway)



Vidéo bande-annonce

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.