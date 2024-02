Un si grand soleil du 1er mars : Kira découvre que Louis ment (résumé et vidéo épisode 1345 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1345 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 1er mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu part une journée à Paris, Eve propose de l’accompagner. Elle le laisse à l’aéroport avec Alex et lui dit à demain. Eve change de visage en remontant en voiture… De son côté, Manu parle à Alex d’un week-end romantique avec Eve. Alex l’envie, Manu lui dit de faire pareil avec Mo mais ils n’en sont pas là. Il dit qu’ils sont en mode carpe diem.

Léonore dit à Louis de rentrer tôt ce soir, et c’est un ordre. Louis se moque d’elle et lui dit d’arrêter de la faire chi** avec ses ordres. Marc pense que ça ne sert à rien de le braquer. Léonore va aller voir le patron de Louis pour lui parler…



Pendant ce temps là, Kira a fini des fiches pour Louis afin de l’aider à se remettre au travail. Claire pense qu’il a de la chance. Une fois Kira partie, Claire et Florent se demandent s’ils doivent dire la vérité à Kira… Florent pense que c’est pas à eux de le faire, c’est à Louis de lui parler.

Léonore appelle Fabrice, le patron du 101. Elle pense qu’il travaille trop chez lui mais Fabrice ne comprend pas. Il ne le voit presque pas ces derniers temps et il l’a planté la semaine dernière en disant que c’était à cause d’eux. Léonore s’inquiète, son fils ment à tout le monde. Fabrice n’en sait pas plus mais il pense que c’est un bon garçon.

Au lycée, Kira donne à Louis ses fiches mais il est gêné. Robin les observe. Elle propose de venir à la maison après les cours pour bosser mais Louis dit qu’il ne peut pas, il préfère bosser seul. Il s’en va sans explication… Robin rattrape Louis et lui demande ce qu’il fait avec Kira. Louis lui ment à lui aussi.

Dans un aérodrome, Eve retrouve Eliott, qui arrive avec sa petite amie, Muriel, qui est enceinte. Ils sont heureux de se retrouver. Il lui présente Muriel. Eve envoie un message à Charles pour lui dire qu’il est arrivé. Eve installe Muriel chez elle tandis qu’Eliott dit qu’il va avoir besoin d’un peu de temps pour régler ses affaires. Eve le rassure, elle va héberger Muriel autant de temps qu’il faudra. Eliott l’interroge sur Manu, il comprend qu’elle ne l’a pas mis au courant…

Thaïs retrouve Kira, elle remarque ça ne va pas. Kira dit qu’il fait que l’éviter. Thaïs pense qu’elle ne doit pas lâcher, Louis a besoin de son aide. Mais pendant ce temps là, Louis pose pour Flore… Il reçoit des messages de Louis, Flore lui demande qui c’est. Louis lui explique qu’il avait déjà quelqu’un avant de le rencontrer et ils se prennent la tête. Flore lui dit de lui répondre. Elle lui dit qu’ils peuvent tout arrêter. Mais Louis lui dit qu’il n’a jamais vécu un truc aussi fort… Il lui dit qu’il l’aime. Flore lui dit qu’ils n’ont pas signé de contrat d’exclusivité ! Louis est choqué.

Eliott retrouve Charles. Eliott veut régler les détails avec la justice pour repartir de zéro avant l’arrivée du bébé. Eliott l’invite à dîner chez sa mère pour lui présenter Muriel. Celle-ci s’inquiète à l’idée qu’il puisse aller en prison, Eliott lui assure que ça n’arriver pas.

Léonore débriefe avec Marc, ils s’inquiètent des mensonges de Louis. Marc l’appelle mais il ne répond pas. Kira frappe chez eux. Elle veut voir Louis, ils l’informent qu’il n’est pas là et qu’ils ne savent pas où il est. Kira est sous le choc.

VIDÉO Un si grand soleil du 1er mars extrait, Flore recadre Louis

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv