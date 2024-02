Un si grand soleil spoiler : Eliott manipule William (résumé épisode du 12 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1352 du 12 mars 2024 – On peut dire que la mission d’Eliott pour Bernier est vraiment moche dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ».





En effet, dans quelques jours, Eliott se retrouve à manipuler William alors qu’il ressent les premiers effets indésirables de sa chimiothérapie…







Mais pour retrouver sa liberté, Eliott est prêt à tout. Après avoir fouillé dans les dossiers de William, il écoute une conversation et obtient le nom d’un nouvel agriculteur prêt à témoigner contre Engrais Plus.

Une info qu’il donne à Bernier et qui permet à Engrais Plus d’avoir un coup d’avance ! L’agriculteur en question reçoit une somme d’argent pour se taire et il fait machine arrière, il refuse finalement de témoigner !



Pendant ce temps là, Alain apprend par Claire que sa fille Flore a eu une relation avec le petit ami de Kira… Il est sous le choc et s’inquiète pour sa fille.

