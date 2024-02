Un si grand soleil spoiler : Hélène en danger, le meurtrier prêt à finir le travail... (résumé épisode du 19 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1336 du 16 février 2024 – On peut dire que Louis va perdre les pédales dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! Lui qui a été si rapide à juger Maéva après qu’elle ait quitté Robin va tromper Kira et mentir à tout le monde !

En effet, Louis va passer la nuit avec Flore, la mère de Tiago… Et il va lui faire croire qu’il est étudiant à l’université.











Alix partage avec Ulysse un message vocal de Alexandre Leblanc annonçant que la police a saisi l’une de ses toiles pour expertise. Ulysse, découragé, doute de la possibilité de récupérer l’argent caché par Christian Peyrac. Alix, optimiste quant au délai d’expertise, suggère de trouver l’argent avant. Ulysse pense qu’il vaut mieux se dénoncer mais Alix s’y refuse et propose de quitter Montpellier et de rejoindre Virgile.

Ulysse informe Bilal de l’échec de persuader Alix de se dénoncer et propose de rejoindre Virgile à l’étranger. Bilal refuse de fuir et souhaite parler à Elise de toute l’affaire. Mais Ulysse refuse de trahir Alix.

Pendant ce temps, Laurine est avec son frère, Boris. Laurine avoue à son frère ne pas apprécier le chantage de Romain, qui a menacé de partir à l’étranger s’il n’obtient pas son aide pour une interview. Boris réalise les sentiments de sa sœur et conseille de laisser Romain faire son interview pour ne pas le perdre.



De son côté, Romain fait croire à Laurine que son article est validé et qu’il partira bientôt. Laurine, bouleversée, le rejoint à l’hôtel où il prétend partir pour Manille. Craignant de le perdre, elle accepte d’aider Romain à interviewer Hélène pour qu’il reste à Montpellier… Hélène est en grand danger puisque c’est Romain qui a tué Christian et lui a tiré dessus !

