Destination X : quelle destination pour la finale ce 6 février ? Les premiers indices !

Destination X du 6 février, destination et indices de la finale – C’est ce soir qu’M6 diffuse la grande finale de « Destination X », présenté par Philippe Bas. Après l’élimination de Julien, ils ne sont plus que 3 ce soir au départ de l’Autriche. Et ce soir il s’agira de retrouver Philippe Bas à la Destination X. Où seront-ils ? On vous donne les premiers indices !











Dans la bande-annonce et les premiers extraits de cette finale de Destination X, on peut voir de premiers indices :

– un wagon de métro taggué, qui se situe à Munich en Allemagne

– un quartier aux décors urbains avec encore beaucoup de tags, là aussi ça ressemble à Munich et plus particulièrement au centre culturel Bahnwärter Thiel

Ce soir, les trois finalistes passagers du X bus – Amine, Angie et Hélène – seront donc à Munich, en Allemagne ! Plein d’autres indices à découvrir ce soir dès 21h10 dans Destination X sur M6 !



VIDÉO Destination X, les premiers indices du 6 février

"Voici enfin venue l'heure de me retrouver"

Ultime étape, plus que 3 candidats, une finale intense : découvrez enfin la destination X 🤩#DestinationXM6, la finale, ce soir à 21:10 pic.twitter.com/tVEKgOWq4a — M6 (@M6) February 6, 2024

Présentation de la finale

Pour le dénouement tant attendu, découvrez la révélation de la Destination X et surtout l’identité de la grande gagnante ou du grand gagnant du jeu. Préalablement, Philippe Bas a convié les trois finalistes à une friche urbaine empreinte de mystère. À la clé, un indice crucial pour les aider à se situer ! Celui qui est le plus éloigné ne franchira pas la dernière étape : la course finale pour retrouver Philippe.

Aviez-vous deviné son lieu de cachette dès le départ ? Qui sera le premier à le localiser dans son repaire ? Qui repartira avec le prix de 50 000 euros ?