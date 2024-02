Un si grand soleil spoiler : Hélène libre, Romain prêt à s'en prendre à... (résumé épisode du 23 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1340 du 23 février 2024 – Hélène va finalement être innocentée et elle va pouvoir sortir de l’hôpital libre dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Romain a essayé de la tuer et qu’il est en cavale, la police sait désormais qu’Hélène n’a pas tué Christian. c’est son associé, Romain, pour une histoire d’argent !











Florent partage avec Hélène la nouvelle de l’annulation de sa mise en examen par la juge d’instruction, accompagnée de l’abandon de toutes les charges portées contre elle. Profondément émue, Hélène exprime sa reconnaissance envers Florent pour son soutien et lui confie son intention de reprendre le contrôle de sa vie, envisageant même un suivi psychologique.

Yann se charge d’interroger l’homme à qui Romain a racheté son contrat d’aide-soignant. Ce dernier, dans le besoin financier, affirme ne pas être au courant des intentions de Romain. Yann, convaincu de son ignorance, lui annonce toutefois qu’il sera mis en examen pour complicité d’usurpation d’identité et corruption. Pendant ce temps, le brigadier Thierry Valois est réprimandé par le commissaire Becker pour avoir quitté son poste à l’hôpital la veille alors qu’il était censé surveiller chambre d’Hélène. Elle aurait pu mourir et il a laissé Romain prendre la fuite ! Valois présente ses excuses et assure que cela ne se reproduira pas.

Elise interroge Alix à la galerie d’art au sujet de Romain, cherchant des informations sur le différend entre Romain et Christian Peyrac. Alix, ne se rappelant pas de conflits évoqués par Christian, affirme ne jamais avoir rencontré l’associé de Christian. Elle interroge Elise sur le sort d’Hélène. Elise lui explique que toutes les charges ont été levées.



Ulysse décide d’aller à la galerie d’art pour rencontrer Alix et la convaincre de tout dire à la police. Mais Alix refuse toujours, persuadée d’avoir le temps de retrouver l’argent de Christian pendant que la police est concentrée sur Romain. Cependant, Romain, armé, espionne leur conversation sans qu’ils en aient connaissance…

