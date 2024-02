Un si grand soleil spoiler : la vérité éclate, Romain en cavale (résumé épisode du 21 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1339 du 22 février 2024 – Le bout du tunnel approche pour Hélène dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Romain essaie de la tuer à l’hôpital, Hélène réussit à alerter l’en empêcher et à alerter la police juste à temps !











Hélène, qui a fraîchement retrouvé entièrement la mémoire concernant la nuit du meurtre de Christian Peyrac, se retrouve face à Romain, qui a réussi à pénétrer dans sa chambre et est prêt à la tuer ! Paniquée, elle tente de l’empêcher d’injecter quelque chose dans sa perfusion. Dans une lutte acharnée, Hélène parvient à arracher le cathéter de sa perfusion et mord la main de Romain. Les cris alertent Thierry, qui interrompt sa conversation avec Laurine et se précipite vers la chambre.

Simultanément, Romain tente d’étouffer Hélène avec un oreiller. Heureusement, Thierry fait irruption, menaçant Romain de son arme. Malgré la confrontation, Romain réussit à désarmer Thierry et s’enfuit, entraînant le brigadier dans une poursuite effrénée. Dans cet intervalle, Laurine, choquée par la scène, réconforte Hélène, qui révèle avoir identifié Romain comme étant le tireur et donc l’assassin de Christian.

Après avoir semé Thierry, Romain reste introuvable. Laurine, entendue par la police, explique qu’il se faisait passer pour un journaliste infiltré à l’hôpital. Yann et Elise se rendent à l’adresse fournie par Laurine, mais Romain a disparu. Un avis de recherche est lancé.



Le jour suivant, Laurine est interrogée par la police. Elle avoue avoir été trompée par Romain, pensant qu’il était journaliste. À l’hôpital, Claire révèle à Hélène que Romain avait introduit une forte dose de morphine dans la seringue, laissant Hélène soulagée de ne pas être responsable du meurtre de Christian Peyrac. Janet assure à Hélène qu’elle est désormais en sécurité.

