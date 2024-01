Un si grand soleil spoilers : terrible nouvelle pour Elodie, les résumés jusqu’au 9 février 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 9 février 2024 – Que va-t-il se passer en février dans votre série de France 2 Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 5 au 9 février 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Elodie va être dans la tourmente. Son père, William, est atteint d’un cancer. Il a une leucémie et doit être hospitalisé. Evan tente de la soutenir.

Pour Robin, son monde s’écroule après que Maéva ait décidé de le quitter. Il décide de prendre ses distances.



Quant à Louis et Kira, ils décident de prendre leur indépendance.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 5 au 9 février 2024

Lundi 5 février 2024, épisode 1329 : Alors que Yann s’interroge sur la stratégie de Becker, une nouvelle menace plane sur Hélène. Maéva, quant à elle, décide de vivre vraiment ses sentiments, et Kira et Louis ont un grand projet…

Mardi 6 février 2024, épisode 1330 : Tandis qu’Elodie apprend une très mauvaise nouvelle, Laurine fait une rencontre, dont elle est loin de se douter des conséquences. En parallèle, Yann continue d’enquêter et découvre un élément déterminant…

Mercredi 7 février 2024, épisode 1331 : Alors que Becker voit enfin ses soupçons se confirmer, Evan tente d’aider Elodie. Alix, de son côté, se retrouve en mauvaise posture. A-t-elle encore une chance de s’en sortir ?

Jeudi 8 février 2024, épisode 1332 : Tandis que pour Hélène, tout se complique, Laurine croit avoir la réponse qu’elle cherchait. En parallèle, Elodie comprend que ses craintes étaient fondées.

Vendredi 9 février 2024, épisode 1333 : Alors que Louis gagne en indépendance et semble s’épanouir, Robin au contraire a besoin de prendre ses distances. En parallèle, Becker fonde tous ses espoirs sur sa nouvelle stratégie, mais peut- être sera-t-il pris de vitesse ?

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.