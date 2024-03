13h15 le samedi du 2 mars : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 2 mars 2024 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il aura pour thème « La disparition de Lina ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 2 mars 2024 : La disparition de Lina

Malgré les efforts déployés dans le cadre de l’enquête, aucune trace de Lina, âgée de 15 ans, disparue depuis le 23 septembre 2023, n’a encore été découverte. Sa mère conserve toutefois l’espoir de la retrouver en vie. Les équipes de « 13h15 le samedi » reviennent sur cette énigme qui continue de susciter des interrogations.

Le samedi 23 septembre 2023, à 11 heures, à Saint-Blaise-la-Roche, un petit village du Bas-Rhin, Lina se dirigeait à pied vers la gare, située à 3 kilomètres du domicile de sa mère, pour rejoindre son petit ami. Depuis cette date, elle demeure introuvable, son téléphone ayant cessé d’émettre quelques minutes après sa disparition, compliquant davantage les recherches.



Publicité





Malgré des investigations approfondies menées par les gendarmes de la Section de recherches de Strasbourg et l’analyse des images de vidéosurveillance, Lina semble s’être volatilisée, laissant les enquêteurs perplexes. En octobre, une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration, mais jusqu’à présent, aucune avancée décisive n’a été obtenue malgré l’exploration de diverses pistes.

La mère de Lina et ses amies vivent dans l’angoisse, incapable de trouver de réconfort. En février 2024, la procureure de la République de Strasbourg a révélé l’ouverture d’une information judiciaire pour « viol commis sur mineure de 15 ans », suite à une plainte déposée en 2022 par Lina. Cette plainte, classée sans suite à l’époque, concernait des faits de viol en réunion survenus quand elle avait 13 ans et demi. La procureure a précisé que cette information judiciaire est distincte de celle liée à l’enlèvement et à la séquestration criminelle.

Fanny Groll, la mère de Lina, se confie aux équipes de « 13h15 le samedi », indiquant que depuis le 23 septembre, le temps semble s’être arrêté pour elle. Incapable de reprendre une vie normale, elle s’est retirée de la société, coupant tout contact avec les réseaux sociaux à la suite d’attaques diffamatoires d’un youtubeur. Elle maintient sa conviction que sa fille est toujours en vie, tandis que les amis et la famille de Lina, tous rongés par l’angoisse, témoignent de cette énigme déchirante.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.