Ici tout commence spoilers : une agression, un départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 4 au 8 mars 2024)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 4 au 8 mars février 2024 – En ce début de week-end, vous vous demandez ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’arrivée de Yann, qui débute son stage d’observation à l’institut.







Et on peut dire que Yann ne va pas être aussi sympa que ce qu’il paraissait lors des entretiens… Il va s’en prendre à Souleymane et le pousser à bout ! Et Yann va se faire mystérieusement agresser. Qui est responsable ? Antoine mène l’enquête alors que son fils est le suspect idéal. Pendant ce temps là, Antoine et Pénélope vivent leur histoire en secret.

Entre Constance et Teyssier, le torchon brule… Mais ils s’aiment et finissent par se le dire et se réconcilier. Quant à Thibault, il revient à l’institut et c’est compliqué pour lui de voir son frère et Jasmine…



Et Deva prend finalement la décision de partir seule. C’est la rupture avec David.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 mars 2024

Lundi 4 mars 2024 (épisode 874) : A L’institut, Pénélope et Antoine jouent les amants clandestins. Constance cherche un moyen de cuisiner Teyssier. Hortense déniche un pâtissier très spécial pour sa brigade « mariages ».

Mardi 5 mars 2024 (épisode 875) : A L’institut, Souleymane ne se fait pas entendre comme il le souhaiterait ! Constance et Teyssier mettent les points sur les i. La brigade « mariages » d’Hortense rencontre un entremetteur inattendu…

Mercredi 6 mars 2024 (épisode 876) : En cuisine, entre Souleymane et Yann, le torchon brûle. Thibault fait un retour compliqué à L’institut. Chez Léonine, Jude et Lionel ne sont pas dupes face à Mattéo.

Jeudi 7 mars 2024 (épisode 877) : A L’institut, Antoine enquête : il faut trouver le mystérieux agresseur. Plus son départ se rapproche, plus le cœur de Deva est lourd… Chez Léonine, Jude met en place un système ingénieux !

Vendredi 8 mars 2024 (épisode 878) : Antoine fait une découverte inquiétante au sujet du mystérieux agresseur. Au Double A, Thibault et Anaïs sont verts de rage contre Jim. David offre à Deva une preuve d’amour inattendue.

