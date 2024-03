50mn Inside du 23 mars : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 23 mars 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 23 mars 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👸 A la Une – La famille royale d’Angleterre dans tous ses états

🌟 En Coulisses – la foire du Trône

Pour le coup d’envoi de la foire du Trône ce week-end, immersion dans les coulisses de la plus grande fête foraine de France.



Publicité





👨‍🦱 Le Portrait – Pierre Arditi

« La retraite pour un acteur, c’est la mort »

🎤 La Story – « Je t’aime », le cri d’amour de Lara Fabian

50mn Inside du 23 mars 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Découvrez la Thaïlande, eldorado pour les français qui veulent changer de vie. Mais est-il si facile d’y entreprendre ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.