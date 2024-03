66 minutes du 10 mars : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 10 mars 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 10 mars 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Alcool, ce fléau chez les adolescents

Véritable fléau, l’alcool peut avoir de lourdes conséquences sur le cerveau des adolescents, susceptibles de développer une addiction dès leur plus jeune âge.



Publicité





🔵 Ils trafiquent leur compteur Linky

Face à l’explosion des prix de l’électricité, certains Français sont tentés de frauder pour faire baisser leur facture. Mais Enedis, qui gère le réseau électrique, n’a pas l’intention de se laisser faire…

🔵 Stéphanie Le Quellec : l’élève qui va dépasser ses maîtres

Doublement étoilée au guide Michelin, la cheffe Stéphanie Le Quellec est l’une des nouvelles coaches de la prochaine saison de Top Chef qui débutera le 13 mars prochain sur M6.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 La perle de l’Extrême-Orient

C’est une ville qui a eu plusieurs vies. Longtemps nommée Saïgon, la plus grande ville du Vietnam est considérée comme le “Paris de l’Extrême-Orient.

Extrait vidéo

Jury dans la prochaine saison de #TopChef, la cheffe Stéphanie Le Quellec prépare des recettes sur mesure au sein de son restaurant doublement étoilé. « Stéphanie Le Quellec : l'élève qui va dépasser ses maîtres »

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17H20 sur @M6 pic.twitter.com/sJeyr9ojy8 — 66Minutes (@66Minutes) March 9, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.