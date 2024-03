Plus belle la vie spoilers : Luna accuse le coup, les résumés jusqu’au 29 mars 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 29 mars 2024 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Luna accuse le coup. Elle doit se remettre de tout ce qu’elle a vécu avec Maxime, qui a failli la tuer… Mirta doit user de stratagème pour la revoir.

Pendant ce temps, un mistralien a été enlevé et la police recherche ses kidnappeurs !

De son côté, Ariane s’occupe de la procédure d’adoption de Zoé. Elles décident de jouer à la famille modèle avec Eric afin d’améliorer leur dossier.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 25 au 29 mars 2024

Lundi 25 mars 2024 (épisode 56) : Les policiers sont sur le pied de guerre pour tenter de retrouver les kidnappeurs. Mirta doit se montrer astucieuse pour revoir sa fille tandis qu’au bar, Aya se prépare pour son examen.

Mardi 26 mars 2024 (épisode 57) : L’enquête piétine tandis qu’Ophélie et Vanessa apprennent la triste nouvelle. Zoé s’inquiète de la faiblesse du dossier d’adoption d’Ariane. De son côté, Jules ne supporte plus d’être constamment invité par Morgane et cherche une solution.

Mercredi 27 mars 2024 (épisode 58) : La police en apprend davantage sur la mystérieuse Sybille et ses motivations. A la résidence, Nisma a enfin l’occasion de se justifier face à Apolline. Ariane tente de convaincre Eric de rentrer dans son stratagème.

Jeudi 28 mars 2024 (épisode 59) : La tension monte au commissariat suite à une fâcheuse découverte faite par Sybille. Jules, en manque de confiance, demande à Steve de l’assister dans son baby-sitting. A la résidence, Nisma et Apolline se découvrent une vraie complicité.

Vendredi 29 mars 2024 (épisode 60) : Patrick confronte Babeth tandis qu’Ophélie met Vanessa sous pression pour agir. En parallèle, Eric, Ariane et Zoé s’entraînent pour ressembler à une famille modèle. Fort de son expérience de la veille, Jules enchaîne avec une deuxième journée de baby-sitting.



