66 minutes du 24 mars : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 24 mars 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 24 mars 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Un village maudit ?

Accidents de la route, découverte macabre, incendie mortel… La petite commune de Bretoncelles, située dans l’Orne, enchaîne mystérieusement les tragédies



🔵 Des trésors dans votre maison pour de vrai !

Dans son expertibus, le commissaire-priseur Marc Labarbe fait le tour des communes à la recherche d’objets qui se revendront aux enchères.

🔵 La revanche des curés

Face au nombre de prêtres et de fidèles qui dégringole, l’Église n’a d’autre choix que de se moderniser. Et pour cela, elle a fait appel à des ambassadeurs atypiques.

🔵 Miss France 2024 : la plus populaire ?

Élue Miss France en décembre dernier, Ève Gilles a défilé pour Pierre Cardin dans le cadre de la Fashion Week parisienne. La première Miss a réaliser un tel exercice pendant son règne.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Hot dogs, donuts, apéro : la folie snacking

C’est un petit plaisir qu’affectionnent les Français. Mais avec la crise du pouvoir d’achat c’est aussi de plus en plus une nécessité économique. Le marché du snacking n’en finit plus de progresser. Il a encore augmenté de 11% l’an dernier.

Extrait vidéo

Élue Miss France en décembre dernier, Ève Gilles a défilé pour Pierre Cardin dans le cadre de la Fashion Week parisienne. La première Miss a réaliser un tel exercice pendant son règne. « Miss France 2024 : la plus populaire ? »

