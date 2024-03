Demain nous appartient spoilers : un départ, Jessica amoureuse, les résumés jusqu’au 12 avril 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 12 avril 2024 – Curieux de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril 2024.





Et on peut déjà vous dire qu’une enquête va semer le trouve chez les Perraud alors que Sébastien est de retour.







Xavier, qui remplaçait Sébastien pendant quelques semaines, est sur le départ.

Jessica Moreno est amoureuse mais ça s’annonce compliqué pour la fille de Christelle et Sylvain.



Quant à Dorian Curtis, il est sur le départ et va quitter Sète à la surprise générale !

Lundi 8 avril 2024 (épisode 1660) : Entre mensonge et révélation, l’enquête prend une nouvelle tournure. Au Spoon, la malédiction des tableaux d’Adèle a encore frappé. Chez Gabriel, le repas de Pâques tourne au vinaigre.

Mardi 9 avril 2024 (épisode 1661) : Panique chez les Perraud : une reconstitution fait basculer l’enquête. A la piscine, Mélody a un invité surprise. Bruno prend une grande décision.

Mercredi 10 avril 2024 (épisode 1662) : Chassé-croisé au commissariat pour la famille Perraud. Entre le cœur et la raison, Jessica est dans une délicate situation. A la plage, Bruno fait une drôle de rencontre.

Jeudi 11 avril 2024 (épisode 1663) : Stupeur au commissariat : un nouveau suspect est désigné. Chez les Moreno, Violette apprend une surprenante nouvelle. De son côté, Bart joue avec le feu.

Vendredi 12 avril 2024 (épisode 1664) : Coup de théâtre : Dorian tire sa révérence. Entre passion et invitation, la journée de Georges est chamboulée. Pour Jessica, le cœur a ses raisons que la raison ignore.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…