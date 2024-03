66 minutes du 3 mars : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 3 mars 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 25 février 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Lits et matelas, ne vous faîtes pas avoir !



Publicité





🔵 Ils “vendent” Miami

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Paul Bocuse, un héritage toujours vivant !

Il nous a quittés en 2018 mais son héritage est toujours aussi vivant. Peu de chefs auront marqué l’histoire de la cuisine autant que Paul Bocuse. Son restaurant, situé près de Lyon (Rhône), fête ses cent ans.

À l’occasion du centenaire de l’établissement Paul Bocuse, le chef Gilles Reinhardt et son équipe recréent le repas du 25 février 1975 servi à l’Élysée et notamment la soupe aux truffes VGE…

Extrait vidéo

À l’occasion du centenaire de l'établissement Paul Bocuse, le chef Gilles Reinhardt et son équipe recréent le repas du 25 février 1975 servi à l’Élysée et notamment la soupe aux truffes VGE… « Bocuse, au cœur de la légende »

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17H20 sur @M6 pic.twitter.com/8ApkhU2Osa — 66Minutes (@66Minutes) March 2, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.