« Association criminelle » du 3 mars 2024 : le final ce soir sur France 3

« Association criminelle » au programme TV du dimanche 3 mars 2024





A découvrir dès 21h10 sur France 3







Vos épisodes du 3 mars 2024

Épisode 5 : Siobhan vient en Belgique pour identifier le corps de son mari. Mais elle veut aussi récupérer les diamants correspondant à sa part de la fortune familiale auprès de Bibi. Norah et son équipe trouvent une piste pouvant mener aux diamants cachés. Christian parvient à convaincre l’ami de Sana, la première victime, de lui expliquer ce qu’il s’est passé le soir de la mort de la jeune employée de Bibi.

Épisode 6 : Emer et Christian ont arrêté Bibi Melnick. Ils ont pu déterminer que c’était elle qui faisait entrer illégalement les kamikazes en Belgique. Ils lui demandent de coopérer et de leur dire où et quand aura lieu le prochain attentat. En échange, elle demande à n’être poursuivie que pour blanchiment et non pour terrorisme. Elle affirme avoir 40 millions en diamants à rendre à l’État irlandais. Mais Emer se doute que Bibi n’a pas tout dit. Elle demande à Norah de continuer à chercher le reste de la fortune cachée.



Association criminelle – rappel du synopsis

Suite à un raid de routine mené en Irlande par le Bureau des Affaires criminelles, qui a permis de mettre en lumière un trafic de diamants bruts lié à un attentat à la bombe en Belgique, le lieutenant Emer Berry se retrouve à collaborer avec l’inspecteur principal Christian De Jong et son unité antiterroriste. S’ensuit une course contre la montre entre la Belgique et l’Irlande pour démêler les fils d’un complot d’envergure impliquant trafiquants de drogues, receleurs et leaders politiques…

Les interprètes

Angeline Ball (Lieutenant Emer Berry), Wouter Hendrickx (Christian De Jong), Peter Coonan (Fionn Brannigan), Charlie Carrick (James Melnick), Cathy Belton (Norah Dillon), Aaron Monaghan (Sean Prendergast), Sophie Jo Wasson (Siobhan Brannigan), Kwaku Fortune (Josh Ola), Gilles de Schryver (Vince Thijs), Jane Brennan (Eileen Gately), Simon Kirby (Bibi Melnick), Michael Ironside (Richard Melnick)