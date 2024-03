Audience au plus bas pour le Juste Prix sur M6

Publicité





Un peu plus d’une semaine après qu’M6 ait relancé le jeu « Le Juste Prix » après 8 ans d’absence, on peut dire qu’on est loin d’un franc succès. Hier, le jeu présenté par Eric Antoine a enregistré son audience la plus faible avec seulement 629.000 téléspectateurs pour 8% de pda.





C’est 300.000 téléspectateurs de moins que pour son lancement le lundi 11 mars.







« Le Juste Prix » chute sur cibles en 24h avec seulement 14,9% de pda hier sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, contre 26,4% la veille.

Retrouvez le Juste Prix du lundi au vendredi à 17h30 sur M6.



