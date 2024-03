Audiences 19 mars 2024 : « Alex Hugo » loin devant « Koh-Lanta »

Publicité





Audiences 19 mars 2024 – Même en rediffusion, c’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode de la série « Alex Hugo », qui a été suivi par 4,45 millions de téléspectateurs en moyenne pour 23,5% de pda.





C’est loin devant TF1 et l’épisode 6 de « Koh-Lanta ». Il a rassemblé 3,04 millions de téléspectateurs pour 19,2% de pda. C’est de nouveau en baisse et le plus faible score de la saison mais Koh-Lanta reste puissant sur cibles avec notamment 26,4% chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.







Audiences 12 mars 2024 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le prime « Scènes de ménages & friends », suivi par 1,69 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.

France 2 suit avec le numéro inédit du magazine « France Grand Format », qui a réuni 1,35 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie