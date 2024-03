Ici tout commence du 20 mars : Antoine sous le choc, il découvre la vérité sur Yann ! (résumé + vidéo épisode 886 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 886 – Antoine continue sa petite enquête sur Yann ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et il finit par découvrir la véritable identité de Yann !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 20 mars 2024 – résumé de l’épisode 886

Antoine, Pénélope et Rose enquêtent sur Yann. Ils demandent son dossier à Laetitia son dossier pour tenter d’en savoir plus… Antoine appelle son ancien collège, qui l’identifie grâce à une photo qu’ils lui envoient par mail. Yann s’appelle en réalité Damien Pelois, il est né en 2005 à Sète. Antoine a un flash, il se rappelle de Damien, qui a été son élève quand il était proviseur de collège ! Il avait été contraint de le virer de l’établissement parce qu’il harcelait un autre élève. Il est donc venu à l’institut pour se venger de lui et a certainement mis en scène sa propre agression !…

Pendant ce temps là, entre Jude et Mattéo, la situation semble sur le point de dégénérer à tout moment… Et David et Anaïs ont tous les deux besoin d’une désintoxication intensive !



Ici tout commence du 20 mars 2024 – vidéo premières minutes

